SRE reporta evacuación de 629 mexicanos de Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el 7 de marzo, 629 mexicanos han sido evacuados de países de Medio Oriente ante la situación de seguridad que prevalece en la región.

De acuerdo con la dependencia, las salidas se han realizado desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar, principalmente por rutas terrestres hacia países con espacio aéreo abierto.

La SRE señaló que las embajadas mexicanas en la región se mantienen en alerta permanente y en contacto con los connacionales para brindar asistencia y orientarlos sobre rutas seguras para su retorno.

Te puede interesar: Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M

Indicó que se apoya a quienes buscan salir con la reprogramación de vuelos o vías alternas de traslado. Hasta el momento, aseguró que no se han reportado mexicanos que hayan sufrido daños a su integridad física.

Debido a las condiciones de seguridad en Irán, la Embajada de México en ese país operará a partir del lunes 9 de marzo desde Bakú, Azerbaiyán, con el apoyo de la representación diplomática en esa ciudad.

La cancillería agregó que algunos aeropuertos en la región operan de manera intermitente. Finalmente, reiteró el llamado a la población mexicana a no viajar a Medio Oriente mientras continúe la situación.

La @SRE_mx informa que hasta el momento han sido evacuadas 629 personas mexicanas desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto.



A partir de las valoraciones de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 7, 2026

Te recomendamos: