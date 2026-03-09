“Salimos con miedo de no regresar”: el grito del 8M en Puebla

Una joven rompe en llanto, dice que ella, al igual que las otras mujeres que salen a las calles, lo hace con “miedo de no regresar”. Las demás la vitorean, mientras otra chica la abraza frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Minutos antes de ella, algunas de las activistas hablaron para recordar que la justicia no ha llegado para todas, ni las madres que sufren violencia vicaria ni quienes se hacen cargo de los cuidados.

Las mujeres tapizaron la FGE con sus pancartas con frases que resumen la lucha de este 8 de marzo en Puebla. Algunas señalan que marchan con sus hijas para no marchar por ellas; otras aseguran ser quienes creen sin dudarlo, a aquellas que alzan la voz.

📢 Entre las mujeres que comparten sus testimonios, esta joven expresa el miedo de salir a las calles y ya no volver.



📹 @lupjmendez pic.twitter.com/MjZyO42ftb — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 9, 2026

La marcha de este domingo reunió a miles de mujeres de todas las edades y condiciones: adultas mayores que acompañaban a sus nietas e hijas, madres con sus infancias y mujeres con discapacidad que recorrieron desde el Paseo Bravo hasta la las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El contingente salió a las 4 de la tarde y llegó a la Fiscalía de Puebla cerca de las 6 de la tarde para expresar sus demandas. Entre las que más destacaron fue la procuración de justicia con más personal para atender sus denuncias y evitar la revictimización por parte de sus agentes del Ministerio Público, así como la impartición de justicia en casos en los que no se han alcanzado sentencias firmes, como el de Cecilia Monzón.

📢 La activista Gabriela Rosas recuerda que hay una deuda para las mujeres que se dedican al cuidado.



📹 @lupjmendez pic.twitter.com/xnocCmQOHX — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 9, 2026

Tensión durante manifestación

Mientras integrantes de las colectivas continuaban con la lectura de las deudas de las autoridades con las mujeres, otro grupo de personas lanzó objetos al interior de las instalaciones.

Al interior se encontraba personal de seguridad pública, quienes en un inicio se limitaron a mantener sus escudos por encima de la cabeza, Sin embargo, después de que un grupo de presuntas manifestantes lanzara piedras y un papel encendido, respondieron con polvo de extintor para dispersarlas, lo que lograron en un inicio.

Las participantes de la movilización que se encontraban cerca acusaron que se trataba de “gas irritante”, al sentir molestias en los ojos y garganta.

#AHORA 🚨 Granaderos dispersan a las manifestantes que lanzaban objetos hacia la Fiscalía General del Estado.



En el lugar algunas colectivas ya se retiraron junto a mujeres con infancias.



📹 @lupjmendez pic.twitter.com/iAnktrPruB — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 9, 2026

Te puede interesar: Profepa descarta contaminación por relleno sanitario de Chiltepeque

Esta acción intensificó la molestia del grupo encapuchado y el de otras manifestantes, que se unieron a la rechifla y a lanzar más objetos, como botellas con agua y algunas piedras.

Debido a que continuaron lanzando el polvo de extintor para dispersarlas –mientras algunas golpeaban con palos las rejas de la institución y estaban a punto de abrir la puerta principal–, las organizadoras pidieron a las asistentes dispersarse y volver en bloque al zócalo.

Al retirarse, algunas de las manifestantes decidieron prender sus carteles con fuego, lo cual ocasionó que el personal de seguridad al interior respondiera nuevamente con polvo para extintores para dispersar a las asistentes a la manifestación, quienes acusaron de nueva cuenta que era un “tipo de gas irritante”.

🚨 Al finalizar la marcha, las mujeres quemaron sus carteles; sin embargo, ante la situación de minutos antes, los granaderos volvieron a dispersarlas.



📹 @lupjmendez pic.twitter.com/I46Px0YZO9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 9, 2026

Las mujeres comenzaron a retirarse del lugar, incluidas quienes estaban cubiertas de su rostro. Mientras tanto, policías estatales rodearon el inmueble y personal de Protección Civil acudió con más extintores para apagar los pocos carteles que se seguían consumiendo junto a las fotografías de gran formato que estaban colocadas en las rejas de la FGE, algunas de las cuales se incendiaron por el fuego.

En las instalaciones de la Fiscalía de Puebla quedaron rastros de algunas de las demandas de las manifestantes durante la movilización, que terminó sin personas lesionadas.

#Puebla 📢 Una vez que las manifestantes de las marchas por el #8M quemaron sus pancartas se retiraron del exterior de la Fiscalía General del Estado.



El punto se encuentra despejado y la circulación fue reabierta.



📹 @EsImagen pic.twitter.com/GrQGHe4dCy — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 9, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: