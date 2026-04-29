PVEM rechaza ser “plan B” de morenistas vetados en 2027

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no aceptará los “desechos” ni a los perfiles vetados por Morena para el proceso electoral de 2027.

El dirigente estatal, Jaime Natale Uranga, afirmó que su partido no servirá como “plan B” para quienes busquen evadir las restricciones de nepotismo impuestas en el partido oficialista.

Ante la posibilidad de que familiares de funcionarios —como el sobrino del gobernador Alejandro Armenta— busquen cobijo en otras siglas tras el veto en Morena, el PVEM cerró la puerta a candidaturas de conveniencia.

En entrevista, el líder partidista aseguró que cuentan con la fuerza suficiente para competir con cuadros propios.

Y es que resaltó que en el Partido Verde aplicarán la Ley Antinepotismo hasta el 2030, como lo marca la Constitución, a diferencia de sus aliados, que lo pondrán en marcha en el 2027.

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“El Partido Verde hoy está muy fortalecido y tiene cuadros prácticamente en todo el estado; no estamos pensando en refugiar a nadie”, sentenció el dirigente.

Aunque afirmó que las puertas están abiertas para la ciudadanía en general, advirtió que serán cuidadosos con aquellos perfiles que intenten sumarse “a última hora” tras ser bateados en las definiciones de Morena.

El líder del PVEM en Puebla reiteró que la estrategia para las elecciones intermedias se encamina hacia la independencia electoral.

La apuesta principal para 2027 es competir sin coaliciones en diversos municipios y distritos, postulando a perfiles emanados de la militancia verde.

Aseguró que tienen hombres y mujeres con trabajo de base y resultados probados, lo que les permite no depender de figuras externas “rebotadas” de otros institutos.

Editor: César A. García

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