Proponen suspender licencias por violencia vial en Puebla

El diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa para suspender de forma temporal la licencia de conducir a quienes protagonicen actos de violencia física o verbal en Puebla.

Con el objetivo de erradicar la “furia al volante” y garantizar la seguridad en las vialidades, el coordinador de la bancada de Fuerza por México propuso una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado.

La propuesta surge tras una serie de eventos fatales donde la intolerancia y el alcohol cobraron vidas.

Uno de los casos se registró cerca de la laguna de San Baltazar, en noviembre de 2025, cuando la discusión terminó con el atropellamiento de un estudiante de la BUAP y el asesinato a machetazos de un joven que intentó auxiliarlo.

En diciembre de 2025, se registró el fallecimiento de Maricarmen Álvarez en la Vía Atlixcáyotl tras una carambola, caso que derivó en fuertes protestas frente al Poder Judicial.

En abril de 2026, un conductor ebrio en un Mazda blanco provocó una colisión múltiple en Tlaxcalancingo y desató una persecución ciudadana tras intentar darse a la fuga.

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¿En qué consiste la sanción?

La iniciativa busca que cualquier conductor (particular o del servicio público) que incurra en agresiones pierda su derecho a conducir.

Se aplicará a quienes pongan en riesgo la seguridad vial mediante agresiones físicas o verbales.

Para recuperar el documento, el infractor deberá acreditar un curso de educación y control del riesgo vial impartido por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).

Esta sanción administrativa será adicional a las responsabilidades penales o civiles (como daño en propiedad ajena o lesiones) que resulten del altercado.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Transportes y Movilidad para su análisis.

Editor: César A. García

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