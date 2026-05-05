Desfile del 5 de Mayo reúne a figuras clave de la política en Puebla

La conmemoración del 164.º aniversario de la Batalla del 5 de Mayo en la Zona Histórica de Los Fuertes congregó a las figuras más relevantes de la política nacional y local.

En el evento, que precedió al tradicional Desfile Cívico-Militar, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia acompañada por una amplia comitiva de funcionarios y representantes de los tres poderes de la Unión.

En el templete central, acompañando a la mandataria federal, se ubicaron figuras del gabinete y representantes del estado de Puebla:

⁠ Alejandro Armenta Mier , gobernador de Puebla.

, gobernador de Puebla. Hugo Aguilar Ortiz , ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Rosa Isela Rodríguez , secretaria de Gobernación federal.

, secretaria de Gobernación federal. Laura Itzel Castillo Juárez , presidenta del Senado.

, presidenta del Senado. Omar García Harfuch , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Mario Delgado Carrillo , secretario de Educación Pública.

, secretario de Educación Pública. Marcelo Ebrard Casaubón , secretario de Economía.

, secretario de Economía. Pepe Chedraui Budib , presidente municipal de Puebla.

, presidente municipal de Puebla. ⁠Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República.

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En los templetes secundarios se concentraron los funcionarios que integran la administración estatal y representantes del Poder Legislativo y Judicial de Puebla:

Destacó la asistencia de José Luis García Parra, coordinador del gabinete; Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar; Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación; y el vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública.

También estuvieron presentes Pável Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del Estado; Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); y Juan Antonio González Hernández, coordinador de los diputados federales de Morena.

Además, se registró la presencia de la poblana Olivia Salomón Vivaldo, actual directora de la Lotería Nacional.

A pesar de la alta convocatoria de legisladores de la coalición Morena, PT y Partido Verde, se reportó la ausencia de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Editor: César A. García

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