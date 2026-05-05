Desfile del 5 de Mayo reúne a figuras clave de la política en Puebla

La conmemoración del 164.º aniversario de la Batalla del 5 de Mayo en la Zona Histórica de Los Fuertes congregó a las figuras más relevantes de la política nacional y local.
En el evento, que precedió al tradicional Desfile Cívico-Militar, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia acompañada por una amplia comitiva de funcionarios y representantes de los tres poderes de la Unión.
En el templete central, acompañando a la mandataria federal, se ubicaron figuras del gabinete y representantes del estado de Puebla:
- Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla.
- Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación federal.
- Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado.
- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
- Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública.
- Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía.
- Pepe Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla.
- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República.
Te puede interesar: Morena Puebla niega disputa interna rumbo a elecciones de 2027
En los templetes secundarios se concentraron los funcionarios que integran la administración estatal y representantes del Poder Legislativo y Judicial de Puebla:
Destacó la asistencia de José Luis García Parra, coordinador del gabinete; Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar; Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación; y el vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública.
También estuvieron presentes Pável Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del Estado; Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); y Juan Antonio González Hernández, coordinador de los diputados federales de Morena.
Además, se registró la presencia de la poblana Olivia Salomón Vivaldo, actual directora de la Lotería Nacional.
A pesar de la alta convocatoria de legisladores de la coalición Morena, PT y Partido Verde, se reportó la ausencia de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Editor: César A. García