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Desfile del 5 de Mayo reúne a figuras clave de la política en Puebla

Por:
Vera Fernández
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El acto del 5 de Mayo en Puebla congregó a líderes políticos nacionales y locales. / Foto: Es Imagen.

La conmemoración del 164.º aniversario de la Batalla del 5 de Mayo en la Zona Histórica de Los Fuertes congregó a las figuras más relevantes de la política nacional y local.

En el evento, que precedió al tradicional Desfile Cívico-Militar, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia acompañada por una amplia comitiva de funcionarios y representantes de los tres poderes de la Unión.

En el templete central, acompañando a la mandataria federal, se ubicaron figuras del gabinete y representantes del estado de Puebla:

  • Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla.
  • Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación federal.
  • Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado.
  • Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
  • Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública.
  • Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía.
  • Pepe Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla.
  • Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República.

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En los templetes secundarios se concentraron los funcionarios que integran la administración estatal y representantes del Poder Legislativo y Judicial de Puebla:

Destacó la asistencia de José Luis García Parra, coordinador del gabinete; Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar; Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación; y el vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública.

También estuvieron presentes Pável Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del Estado; Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); y Juan Antonio González Hernández, coordinador de los diputados federales de Morena.

Además, se registró la presencia de la poblana Olivia Salomón Vivaldo, actual directora de la Lotería Nacional.

A pesar de la alta convocatoria de legisladores de la coalición Morena, PT y Partido Verde, se reportó la ausencia de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Editor: César A. García

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