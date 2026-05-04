Morena Puebla niega disputa interna rumbo a elecciones de 2027

La dirigencia de Morena en Puebla negó una supuesta disputa entre el gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, y el alcalde de la capital, Pepe Chedraui Budid, por la definición de candidaturas para el proceso electoral de 2027.

En conferencia de prensa, el representante electoral del partido, Alfonso Bermúdez Ruiz, aclaró que lo que se percibe como diferencias son, en realidad, estilos de trabajo distintos.

Resaltó el dinamismo de Alejandro Armenta, señalando su interés por ejecutar una gran cantidad de proyectos, como la intervención en vialidades que no habían recibido mantenimiento en varios años.

Sin embargo, aseguró que cualquier diferencia operativa o electoral no afectará al partido al momento de definir a sus abanderados.

El partido sostuvo que sus perfiles son disciplinados y saben respetar tanto los acuerdos internos como los resultados de las encuestas.

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Funcionarios pueden permanecer en sus cargos

Por su parte, la presidenta estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, abordó el tema de los funcionarios que aspiran a participar en la próxima contienda.

Enfatizó que el partido no puede exigir la renuncia de las autoridades interesadas en una candidatura en este momento.

Señaló que, mientras no se emitan las reglas claras y las convocatorias para las coordinaciones de organización, cada aspirante es libre de permanecer en su cargo actual.

La dirigencia concluyó que Morena se mantiene como un partido sólido y de acuerdos, confiando en que la emisión de las convocatorias oficiales traerá una resolución pronta a cualquier inquietud sobre la organización del movimiento en la entidad.

Editor: César A. García

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