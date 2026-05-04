Implementarán operativo de limpieza por desfile del 5 de mayo

Con motivo del desfile cívico-militar por el 164 aniversario de la Batalla del 5 de mayo, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) informa que implementará un operativo especial para mantener en óptimas condiciones los espacios públicos donde se desarrollará este importante evento.

Para ello, se contará con la participación de más de 300 elementos, entre personal operativo y administrativo, quienes trabajarán de manera coordinada antes, durante y después del desfile, con el objetivo de garantizar calles limpias y ordenadas para el disfrute de las familias poblanas y visitantes.

El operativo contempla:

Barrido manual en puntos estratégicos

Barrido mecánico mediante el uso de barredoras

Atención continua en las principales vialidades del recorrido

Asimismo, se informa que el servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad, por lo que se invita a la ciudadanía a respetar los horarios y rutas establecidas.

Estas acciones permitirán que el evento se desarrolle en un entorno limpio, seguro y digno, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, con el bienestar ciudadano y el cuidado del entorno urbano.

El Organismo de Limpia invita a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpios los espacios públicos y haciendo un uso responsable de los residuos durante esta celebración.

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