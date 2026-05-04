Nueve futbolistas de Texmelucan destacan en visorías de Chivas

Con el objetivo de impulsar el talento deportivo juvenil de San Martín Texmelucan, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Fomento al Deporte, en coordinación con el Club Cóndor, llevó a cabo con gran éxito las visorías deportivas dirigidas a jóvenes futbolistas de la región.

El evento se realizó en el Deportivo Bicentenario, donde se contó con la participación de más de 200 asistentes inscritos, siendo la categoría 2011–2012 la que registró el mayor número de participantes. Las categorías convocadas fueron 2011–2012, 2013–2014 y 2014–2016.

Tras un proceso de evaluación a cargo de Diego Rodríguez quien es visor oficial del Club Deportivo Guadalajara, fueron seleccionados 9 jugadores, quienes tendrán la oportunidad de integrarse a las fuerzas básicas del club para iniciar su proceso en un equipo profesional.

Estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno Municipal con el impulso al deporte y el desarrollo de la juventud, brindando oportunidades para talentos locales, a fin de que puedan proyectarse a nivel profesional.

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