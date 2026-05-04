Lotería Nacional realizará sorteo por el 5 de mayo en Puebla

Para conmemorar el 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, Lotería Nacional celebrará el Sorteo Mayor No. 4011 en territorio este 5 de mayo próximo, y será en la capital poblana donde se instalará toda la tradición y la fortuna, así como sus símbolos más representativos que conforman un sorteo en vivo.

Este evento es de entrada libre para el público, se llevará a cabo en las instalaciones del Teatro Principal, que se ubica en el Centro Histórico de la Heroica Puebla de Zaragoza; el acceso comienza a las 18:00 horas y previo a la ceremonia del sorteo, a las 19:00 horas, el grupo musical “México Canta Por la Paz y Contra las Adicciones” tendrá un número especial con motivo de esta conmemoración.

La ceremonia, que será encabezada por el Gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría de la Defensa Nacional y Lotería Nacional, conmemora la gesta de 1862 en la que el Ejército de Oriente, dirigido por el general Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas invasoras del ejército francés. Será mañana martes cuando las y los poblanos participarán de este sorteo en vivo a partir de las 20:00 horas.

Con la emisión del billete de este Sorteo Mayor, Lotería Nacional se une a esta conmemoración que representa para las y los mexicanos uno de los episodios más representativos de unidad y valentía en momentos cruciales de la nación.

El hecho histórico del 5 de Mayo rememora un triunfo que es sinónimo de la resistencia y la valentía del pueblo mexicano. La historia registra que no sólo se detuvo el avance francés hacia la Ciudad de México, sino que también se convirtió en un emblema de la defensa de la soberanía nacional, acto que enalteció el carácter patriótico de los soldados mexicanos.

El Sorteo Mayor No. 4011 dispone de un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. El costo del billete es de 30 pesos y la serie completa 600 pesos. Ya se encuentran en circulación los tres millones 600 mil cachitos en todo el país, y se pueden adquirir a través de los puntos de venta autorizados y en miloteria.mx. El sorteo tendrá transmisión en vivo a las 20:00 horas por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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