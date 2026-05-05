Zacatlán construye muro para evitar bloqueos por deslaves

Tras las lluvias de octubre ocasionaran el deslave del cerro, obstruyendo el camino que va de Chiconcuautla a Zacatlán, este día la presidenta municipal, Bety Sánchez, inició la construcción de un muro de contención en Tepetla, para evitar que el camino se vuelva a obstruir.

Cabe recordar que, durante las lluvias de octubre pasado, este camino se vio afectado por los deslaves y, durante semanas, las máquinas del Ayuntamiento estuvieron trabajando para liberarlo.

Esa situación causó inconvenientes en la población, sobre todo en quienes usan todos los días este camino, lo que originó diversos reportes ciudadanos y solicitudes de apoyo para mejorarlo.

Sensible a este problema, Bety Sánchez decidió iniciar con la construcción de este muro de contención, evitando así que los deslaves vuelvan a obstruir el camino, beneficiando a habitantes de Zacatlán y de Chiconcuautla.

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