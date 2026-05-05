Pepe Chedraui supervisa monitoreo por desfile del 5 de mayo

Con motivo del desfile conmemorativo del 5 de Mayo, el presidente municipal, Pepe Chedraui, acudió a las instalaciones de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) para supervisar el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y garantizar que el evento se desarrolle en paz y con seguridad.

El edil constató el monitoreo permanente y reconoció la labor de los elementos de seguridad, destacando el trabajo coordinado para resguardar a las y los asistentes y asegurar que el desfile se lleve a cabo en orden y con tranquilidad previo, durante y después del evento, en beneficio de las familias poblanas y visitantes.

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