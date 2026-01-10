Despliegan operativo contra venta irregular de autos en Villa Verde

El gobierno de Pepe Chedraui Budib, de manera conjunta con las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Seguridad Pública (SSP), así como la Fiscalía General del Estado (FGE), desplegó un operativo para inhibir la venta de vehículos a las afueras del extinto tianguis de automóviles en Villa Verde.

Esta acción impulsada por el Gobierno de la Ciudad, mediante las secretarías General de Gobierno (SGG) y de Seguridad Ciudadana (SSC), busca preservar el orden público y prevenir actividades que puedan generar riesgos para la ciudadanía.

El operativo forma parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad, la sana convivencia social y para fortalecer la gobernabilidad en esta zona de la ciudad.

El gobierno municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal, impulsando políticas y acciones conjuntas que contribuyan a un entorno seguro, ordenado y de respeto para todas y todos los ciudadanos.

