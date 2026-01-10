SSCyPC Cuautlancingo recupera motocicleta con reporte de robo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo detuvo a Mauricio “N”, de 31 años, por detentación de vehículo robado.

Los hechos ocurrieron en la junta auxiliar de Sanctorum cuando elementos de seguridad pública acudieron a atender un reporte sobre un masculino que llevaba bastante tiempo con actitud inusual, a bordo de una motocicleta sin placas sobre la calle Laurel del fraccionamiento El Pinal.

Al arribar los uniformados y acercarse al sujeto, se tornó agresivo verbalmente, siendo detenido por esta falta administrativa.

Además, al hacer la revisión correspondiente de la documentación del vehículo marca Italika, color gris con negro, modelo 2021, el masculino no contaba con la documentación.

Al consultar el número de serie, se halló que contaba con reporte de robo, por lo que Mauricio “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de detentación de vehículo con reporte de robo para determinar su situación legal.

El gobierno de Cuautlancingo refrenda su compromiso con el combate contra la delincuencia e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta ilícita.

