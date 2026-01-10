Decomisan 20 toneladas de tabaco ilegal japonés en el AICM

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) aseguraron casi 20 toneladas de tabaco ilegal procedente de Japón, con un valor comercial superior a 70.7 millones de pesos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La mercancía estaba distribuida en seis cargamentos detectados entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026. En total fueron decomisados 19 mil 779.5 kilos de tabaco, equivalentes a 954 mil 380 cajetillas de cigarrillos.

El aseguramiento evitó una evasión fiscal estimada en más de 16.2 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La carga pretendían ingresar a través de vuelos comerciales desde Narita.

Las investigaciones revelaron que la red criminal operaba mediante declaraciones falsas y subvaluación de mercancías, presentando el tabaco como carga general o artículos de compra con el objetivo de evadir los controles aduaneros.

El esquema culminaba con la distribución clandestina de los cigarrillos en el mercado, lo que representaba no solo pérdidas para la recaudación fiscal, sino también riesgos sanitarios y afectaciones a los derechos de propiedad intelectual.

La detección de los cargamentos fue resultado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información entre autoridades mexicanas y japonesas, lo que permitió identificar los envíos de alto riesgo antes de su liberación.

