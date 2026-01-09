Cae secretaria de Carlos Manzo; estaría ligada a su homicidio

La secretaria particular del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, y de la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, Yesenia “N”, fue detenida en un operativo conjunto de autoridades federales y estatales en el municipio michoacano.

La captura se realizó el 8 de enero de 2026, en inmediaciones de la Casa de la Cultura de Uruapan, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. El operativo fue encabezado por autoridades federales y la Fiscalía de Michoacán.

Tras su detención, Yesenia “N” fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía estatal, con el objetivo de ser presentada ante el juez que giró la orden de aprehensión en su contra.

De manera preliminar, la detención estaría relacionada con el homicidio del alcalde Carlos Manzo, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025 durante un evento del Día de Muertos, cuando el edil fue asesinado a balazos.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ni el ayuntamiento de Uruapan o el gobierno de Michoacán ha emitido un posicionamiento oficial sobre las causas de la detención ni sobre la situación jurídica de la exfuncionaria.

Previo a su captura, continuaba activa en redes sociales, donde compartía mensajes de duelo por el asesinato de Manzo Rodríguez. Asimismo, difundió fotografías en las que aparece junto a la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

