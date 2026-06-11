Gobierno de México regaló 520 boletos para la fiesta futbolera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que al Gobierno de México llegaron 520 boletos para el torneo de internacional fútbol, los cuales se regalaron a las y los ganadores de los torneos y copas del “Mundial Social” para dar oportunidad a niñas, niños, jóvenes o adultos mayores de ser parte de esta justa deportiva.

La jefa del Ejecutivo Federal señaló que el fútbol es uno de los deportes más populares del país; por ello, el objetivo es que las actividades realizadas en el Mundial Social permanezcan durante todo el sexenio, además de que abra la posibilidad de que niñas, niños y jóvenes puedan incorporarse a una vida profesional dedicada al fútbol, a través de visorías de equipos profesionales.

La coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para la fiesta del fútbol, Gabriela Cuevas Barron, detalló que en el caso de la Copa Escolar Superior —en la que participaron 1 millón 200 mil niñas, niños y jóvenes— se asignaron 88 boletos; en la Cascarita Original de la Secretaría de Cultura, 19 boletos para artesanos y artesanas; en el Torneo de Fútbol de la Secretaría de Salud, 86 boletos; en las copas organizadas por el IMSS, 102 boletos; en la copa FutBotMX de la Secihti, 25 boletos; y en las Jornadas de Murales del IMJUVE, 200 boletos.

Además, anunció que una estudiante de preparatoria originaria de Tamaulipas será la encargada de lanzar el volado en el partido inaugural de este 11 de junio, mientras que dos niñas y niños fueron invitados a ser abanderados en dos partidos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que, como parte del Mundial Social, se construyeron y rehabilitaron 4 mil 150 canchas con la participación de las secretarías de Turismo, Bienestar, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del IMSS y de los gobiernos de los estados que realizaron 2 mil 366 canchas del total. Y respecto a la Jornada de Murales, se realizaron 6 mil 004 obras: mil 359 de los estados y 4 mil 645 del IMJUVE.

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El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que de las participantes del torneo de Futsal Femenil, las ganadoras fueron de la Universidad Autónoma de Chihuahua y las subcampeonas, “Las Leonas” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de San Luis Potosí. De la copa de fútbol T21, “Los Tuneros” de San Luis Potosí y del torneo de fútbol sin correr de la categoría de Oro, el equipo ganador fue “Purépechas” de Morelia, Michoacán, y de la categoría de Plata, “Los Zoques” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El director general del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Abraham Carro Toledo, señaló que se han realizado 6 mil 875 tequios para recuperar canchas y espacios deportivos con la participación de un millón 318 mil 219 jóvenes y de más de 115 mil equipos que han sido parte de cascaritas.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, como parte de las acciones realizadas en el marco del Mundial, se instalaron quioscos México ContiGO en la Glorieta de los Insurgentes en la Ciudad de México, en el Parque Fundidora en Nuevo León y en la Plaza de los Dos Templos en Jalisco, los cuales estarán en funcionamiento desde las 09:00 horas.

En estos puntos se brindará orientación con el Instituto Nacional de Migración, se tendrá la presencia de consulados de Estados Unidos, de la ONU, se tendrá asistencia bilingüe con los Ángeles Verdes, se apoyará en planes de movilidad, se ofrecerá internet gratuito, se contará con actividades lúdicas con juegos mexicanos y con información turística con la APP México Invita.

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