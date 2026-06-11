Zócalo de Puebla se pinta de verde por debut de México

Desde las 10:00 horas de este jueves, cientos de poblanos se dieron cita en el primer cuadro de la ciudad para presenciar el partido inaugural del torneo internacional de fútbol, cuyo arranque estaba programado a las 13:00 horas con el encuentro entre México y Sudáfrica.

Playeras y jerseys verdes de la Selección Mexicana, así como banderas y diversos artículos alusivos al combinado nacional, comenzaron a llenar el zócalo de Puebla desde el mediodía, mientras aficionados esperaban con entusiasmo el silbatazo inicial para seguir las incidencias del encuentro.

Aunque la ceremonia inaugural no fue transmitida en las pantallas instaladas en el zócalo capitalino, los asistentes permanecieron en el lugar participando en dinámicas y concursos organizados para el entretenimiento de personas de todas las edades.

Te puede interesar: Mueren madre e hija en fatal accidente sobre El Seco-Azumbilla

Para muchos de los asistentes, portar la camiseta de la Selección Mexicana representa un momento especial, ya que gran parte de ellos no había vivido una fiesta celebrada en territorio nacional, por lo que consideraron esta edición como una experiencia histórica y difícil de repetir en el corto plazo.

Respecto al desempeño deportivo del representativo nacional, los aficionados expresaron su deseo de que México logre avanzar a la siguiente ronda y dispute más encuentros en territorio mexicano. Incluso, algunos pronosticaron una victoria del combinado tricolor por diferencia de dos goles en el partido inaugural.

Editor: César A. García

Te recomendamos: