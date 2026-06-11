Mueren madre e hija en fatal accidente sobre El Seco-Azumbilla

Un aparatoso accidente registrado la noche del miércoles sobre la carretera El Seco-Azumbilla, a la altura del municipio de San Juan Atenco, dejó como saldo dos mujeres fallecidas, entre ellas una menor de edad, además de cuatro personas lesionadas, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 26, donde dos vehículos colisionaron de frente presuntamente luego de que uno de ellos invadiera el carril contrario sin percatarse de la circulación de una unidad en la que viajaba una familia originaria de la comunidad de San Francisco de Asís, perteneciente al municipio de Tlachichuca.

Debido a la fuerza del impacto, ambas unidades salieron de la carpeta asfáltica y terminaron a varios metros de distancia una de otra.

En uno de los vehículos viajaban cinco personas, entre ellas una menor de ocho años que quedó prensada y perdió la vida de manera inmediata. Elementos de Bomberos de Chalchicomula de Sesma y San José Chiapa realizaron labores de mitigación de riesgos y rescate para recuperar el cuerpo de la menor.

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En la misma unidad también viajaban los padres de la niña y otros dos menores de edad, quienes resultaron lesionados. Todos recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Serdán por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y personal de Protección Civil de Atenco.

Horas más tarde, ya en el hospital, se confirmó el fallecimiento de la madre de la menor debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del otro vehículo presuntamente abandonó la unidad y huyó del lugar tras el percance, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Elementos de Seguridad Pública Municipal de Atenco, Policía Estatal y Guardia Nacional resguardaron la zona hasta el arribo de personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), durante las primeras horas de este jueves.

Editor: César A. García

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