Restaurantes temen bajas ventas por restricciones en torneo de selecciones

Tras las multas que podrían generarse en algunos establecimientos como botaneros y restaurantes si llegaran a transmitir los partidos del campeonato de fútbol que dará inicio el 11 de junio, algunos locales prevén bajas ventas a pesar de que invirtieron dinero, ya que aseguran no haber conocido los lineamientos para la transmisión.

Desde hace unos días, algunos establecimientos ya se preparaban para recibir a los clientes y que disfrutaran los partidos de fútbol desde las 13:00 hasta las 22:00 horas. Incluso en algunos lugares compraron botellas de alcohol y cerveza, pero esperan que el producto no se quede, pues será imposible transmitir la mayoría de los encuentros.

Algunos dueños de botaneros señalaron que van a aprovechar los partidos que probablemente puedan verse en señal abierta para lograr buenas ventas. También tendrán que ofrecer promociones para atraer clientes y evitar que el producto se rezague.

Tal vez te interese: Exhortan a restauranteros a cumplir restricciones durante “fiesta del futbol”

La situación es complicada debido a que los dueños no se van a arriesgar a ser acreedores de multas. Además, no es factible transmitir abiertamente y los costos para adquirir los derechos están elevados, lo cual no representa una buena inversión.

“A mí no se me hace justo, la verdad. Siento que las autoridades deberían haberse puesto a favor de uno, porque ahora no sabemos qué vamos a hacer con el dinero invertido”, expresó un comerciante.

Algunos establecimientos prevén que no habrá ganancias durante esta justa mundialista. Sin embargo, aprovecharán los partidos de la selección mexicana para intentar generar buenas ventas, con la esperanza de que México siga avanzando en su desempeño futbolístico.

Te recomendamos: