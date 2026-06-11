18.5 C
Puebla City
miércoles, junio 10, 2026
Inicio Puebla

Por falta de licencias, clausuran locales en Plaza de la Tecnología

Por:
Guadalupe Juárez
-
10
Estiman entre seis y 10 negocios con sellos de clausura. / Foto: Es Imagen.

Locatarios de la Plaza de la Tecnología deben contar con sus licencias de funcionamiento y no pensar que se tramita por el propietario del inmueble, aclaró el Tesorero Municipal, Héctor González Cobián.

En entrevista, admitió que todavía no tenía conocimiento del saldo de los locales clausurados en un operativo de Normatividad y Regulación Comercial, no obstante, admitió que algunos de los procesos en contra de este espacio son por la falta de licencias de los arrendatarios.

Recordó que hay un periodo en el que tras la clausura pueden acreditar que cuentan con permisos y reabrir, ya que a veces tienen los documentos en otros espacios y no en el momento de las revisiones.

Insistió en que es necesario que cumplan con cada uno de los permisos para operar, inclusive de Protección Civil.

Este miércoles, elementos municipales y de Normatividad y Regulación Comercial supervisaron los locales de la Plaza ubicada en la 10 Poniente, por lo que se estima entre seis y 10 negocios con sellos de clausura.

Tras esto, los trabajadores de inconformaron y cerraron por unos minutos la circulación vehicular en la 10 Poniente, posterior a ellos se manifestaron en la 4 Poniente y 11 Su hasta llegar a un acuerdo con las autoridades.

Editor: Renato León

Te recomendamos:

Sin denuncias formales por “tirador” en Vía Atlixcáyotl: SSP

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Morena Puebla impugna la senaduría de Néstor Camarillo ante el TEPJF

Vera Fernández -

Aumentan 83% diagnósticos de VIH en Puebla

Alejandra Olivera -