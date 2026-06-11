Por falta de licencias, clausuran locales en Plaza de la Tecnología

Locatarios de la Plaza de la Tecnología deben contar con sus licencias de funcionamiento y no pensar que se tramita por el propietario del inmueble, aclaró el Tesorero Municipal, Héctor González Cobián.

En entrevista, admitió que todavía no tenía conocimiento del saldo de los locales clausurados en un operativo de Normatividad y Regulación Comercial, no obstante, admitió que algunos de los procesos en contra de este espacio son por la falta de licencias de los arrendatarios.

Recordó que hay un periodo en el que tras la clausura pueden acreditar que cuentan con permisos y reabrir, ya que a veces tienen los documentos en otros espacios y no en el momento de las revisiones.

#Puebla 🗣️ El tesorero municipal, Héctor González Cobián, indicó que no tiene conocimiento del operativo reciente en la Plaza de la Tecnología, pero insistió en que, en ocasiones, los locatarios no tramitan sus licencias para operar, por lo que en las revisiones se decide… pic.twitter.com/NtwXx6hSWc — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 10, 2026

Insistió en que es necesario que cumplan con cada uno de los permisos para operar, inclusive de Protección Civil.

Este miércoles, elementos municipales y de Normatividad y Regulación Comercial supervisaron los locales de la Plaza ubicada en la 10 Poniente, por lo que se estima entre seis y 10 negocios con sellos de clausura.

Tras esto, los trabajadores de inconformaron y cerraron por unos minutos la circulación vehicular en la 10 Poniente, posterior a ellos se manifestaron en la 4 Poniente y 11 Su hasta llegar a un acuerdo con las autoridades.

Editor: Renato León

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