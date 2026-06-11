Sin denuncias formales por “tirador” en Vía Atlixcáyotl: SSP

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla informó que mantiene coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado (FGE) para analizar los casos relacionados con hechos la presencia de un presunto tirador en la Vía Atlixcáyotl.

La mañana de este miércoles, un radioescucha reportó en una entrevista para Oro Noticias de 6:00 a 9:00 horas con Paty Estrada, que su vehículo fue impactado por un proyectil mientras circulaba frente al Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP, alrededor de las 19:15 horas.

La víctima escuchó un ruido en su unidad, pero no le tomó importancia; al descender, se percató del impacto de bala cerca del depósito de combustible.

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#Ahora 🚨 Un radioescucha reporta que fue víctima del supuesto tirador de la Vía Atlixcáyotl; anoche cuando pasaba el CCU, su vehículo fue impactado por un proyectil.



Así lo narró en entrevista con Paty Estrada. pic.twitter.com/zVBg2rSosy — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 10, 2026

La dependencia señaló que toda información difundida a través de medios de comunicación o redes sociales es objeto de revisión e investigación, pero destacó que la presentación de denuncias formales resulta fundamental para fortalecer las indagatorias.

“Al momento, los casos difundidos públicamente no cuentan con una denuncia formal presentada ante la autoridad ministerial, por lo que se continúa trabajando en la localización de información y posibles evidencias que permitan esclarecerlos“, indicó la SSP en un comunicado.

Mientras tanto, aseguró que mediante el trabajo coordinado de la Policía Estatal y la Policía Municipal, se mantienen acciones permanentes de vigilancia, monitoreo y prevención en la Vía Atlixcáyotl, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para quienes transitan diariamente por esta zona, concluyó la dependencia.

#AsíLoDijo 🗣️ @SSPGobPue llamó a denunciar los casos de disparos contra usuarios de la vía Atlixcáyotl, como el reportado hoy por Oro Noticias.



La dependencia afirmó que, "al momento, los casos difundidos públicamente no cuentan con una denuncia formal presentada ante la… pic.twitter.com/aN3G3tVuUA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 11, 2026

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