México define a los 26 convocados para Mundial 2026

La Selección Mexicana de Fútbol ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El técnico Javier Aguirre presentó una convocatoria que combina experiencia, jugadores consolidados en Europa y una nueva generación de talentos que buscará llevar al Tricolor más allá de los octavos de final en un Mundial disputado en casa.
Entre los nombres más destacados aparece Guillermo Ochoa, quien a sus 40 años disputará su sexta copa del mundo, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia.
También sobresalen referentes como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, y Santiago Giménez, además de jóvenes promesas como Gilberto Mora, quien podría convertirse en uno de los jugadores mexicanos más jóvenes en disputar el Mundial.
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No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026
Convocados de México para el Mundial 2026
Porteros
- Raúl Rangel
- Guillermo Ochoa
- Carlos Acevedo
Defensas
- Israel Reyes
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Edson Álvarez
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
Mediocampistas
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Orbelín Pineda
- Erik Lira
- Luis Romo
- Obed Vargas
- Gilberto Mora
- Luis Chávez
Delanteros
- Roberto Alvarado
- César Huerta
- Alexis Vega
- Julián Quiñones
- Guillermo Martínez
- Armando González
- Santiago Giménez
- Raúl Jiménez
La lista deja fuera a jugadores que estuvieron en el radar durante el proceso, como Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez y Diego Lainez, decisiones que han generado debate entre aficionados y analistas.
México abrirá su participación en el Mundial el 11 de junio ante Selección de Sudáfrica, antes de enfrentar a Selección de Corea del Sur y Selección de Chequia en la fase de grupos. La expectativa es alta para un equipo que jugará como anfitrión y que busca protagonizar una de las actuaciones más importantes de su historia.