México define a los 26 convocados para Mundial 2026

La Selección Mexicana de Fútbol ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El técnico Javier Aguirre presentó una convocatoria que combina experiencia, jugadores consolidados en Europa y una nueva generación de talentos que buscará llevar al Tricolor más allá de los octavos de final en un Mundial disputado en casa.

Entre los nombres más destacados aparece Guillermo Ochoa, quien a sus 40 años disputará su sexta copa del mundo, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia.

También sobresalen referentes como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, y Santiago Giménez, además de jóvenes promesas como Gilberto Mora, quien podría convertirse en uno de los jugadores mexicanos más jóvenes en disputar el Mundial.

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No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Convocados de México para el Mundial 2026

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Israel Reyes

Jorge Sánchez

César Montes

Edson Álvarez

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Erik Lira

Luis Romo

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Delanteros

Roberto Alvarado

César Huerta

Alexis Vega

Julián Quiñones

Guillermo Martínez

Armando González

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

La lista deja fuera a jugadores que estuvieron en el radar durante el proceso, como Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez y Diego Lainez, decisiones que han generado debate entre aficionados y analistas.

México abrirá su participación en el Mundial el 11 de junio ante Selección de Sudáfrica, antes de enfrentar a Selección de Corea del Sur y Selección de Chequia en la fase de grupos. La expectativa es alta para un equipo que jugará como anfitrión y que busca protagonizar una de las actuaciones más importantes de su historia.

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