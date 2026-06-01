Celebraciones del PSG dejan un muerto y decenas de heridos

Los festejos en Francia por la conquista de la UEFA Champions League por parte del PSG tras vencer al Arsenal dejaron una persona muerta y dos más gravemente heridas.

El balance de las celebraciones también incluyó 57 policías lesionados y 219 heridos, de los cuales ocho permanecen en estado grave, según informaron autoridades francesas.

La víctima mortal fue un hombre de 24 años que viajaba en motocicleta y presuntamente chocó de frente contra bloques de hormigón ubicados en una salida de la periferia parisina.

Asimismo, se reportó que un adolescente de 17 años permanece en coma –entre la vida y la muerte– tras ser apuñalado durante una riña ocurrida en el distrito XVI de París.

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De acuerdo con reportes de la Fiscalía, el joven presentaba heridas en un ojo y sangrado por la boca, mientras los presuntos responsables escaparon del lugar tras la agresión.

A su vez, otra persona resultó con lesiones de gravedad después de que un conductor perdió el control de su vehículo y se impactó contra una terraza en una zona céntrica.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que muchos de los involucrados en los disturbios no eran aficionados del PSG y únicamente participaron en los actos violentos.

Las cifras de este año son similares a las registradas en 2025, cuando las celebraciones por la primera Champions League del PSG dejaron dos fallecidos y cientos de heridos.

Editor: César A. García

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