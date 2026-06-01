Sujetos armados asaltan autobús en la federal Amozoc-Teziutlán

Momentos de pánico vivieron pasajeros de un autobús de la línea VÍA luego de que varios sujetos armados interceptaron la unidad y los despojaron de sus pertenencias mientras circulaban sobre la carretera federal Amozoc-Teziutlán, con dirección al municipio de Nopalucan.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:00 horas del sábado, a la altura de la zona conocida como la “Curva del Pinal”. De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, los delincuentes lograron detener la marcha del autobús y abordaron la unidad de manera violenta para exigir la entrega de carteras, teléfonos celulares y otros objetos de valor.

Tras cometer el robo, los asaltantes huyeron con rumbo desconocido. Posteriormente, el autobús continuó su trayecto hasta la zona conocida como “La Venta”, donde el conductor y los pasajeros solicitaron el apoyo de las autoridades.

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Las víctimas manifestaron su inconformidad por la tardía respuesta de los cuerpos de emergencia y de los elementos de seguridad, al señalar que arribaron aproximadamente dos horas después del atraco, sin que se lograra ubicar a los responsables.

Ante la recurrencia de este tipo de delitos en el tramo carretero, pobladores y usuarios del transporte público hicieron un llamado a los ayuntamientos de Acajete y Nopalucan para instalar de manera inmediata un módulo de seguridad en este punto, con el objetivo de inhibir la actividad delictiva.

Cabe señalar que el último asalto reportado contra esta línea de autobuses ocurrió en abril pasado. En aquella ocasión, dos hombres abordaron una unidad en la terminal de Libres y asaltaron a los pasajeros a la altura del túnel de la autopista Amozoc-Perote, para posteriormente descender metros más adelante.

Editor: César A. García

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