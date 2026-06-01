Tractocamión vuelca en la Cuacnopalan-Oaxaca; reportan un muerto

Un saldo preliminar de una persona muerta y tres lesionadas dejó la volcadura de un tractocamión registrada la tarde de este domingo en el Puente Calapa, ubicado sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

El aparatoso accidente ocurrió a la altura del kilómetro 83, donde una unidad pesada cargada con fruta volcó a un costado de la vialidad.

De acuerdo con testigos, el conductor habría perdido el control del vehículo e impactado contra la barrera de contención del puente, lo que provocó severos daños en la cabina y que el tractocamión terminara volcado y derrapando sobre la carretera.

Como consecuencia del percance, parte de la carga quedó esparcida sobre la carpeta asfáltica, mientras que los ocupantes resultaron afectados por el impacto.

Versiones preliminares indican que una posible cuarta víctima habría caído al fondo de un barranco tras el accidente, por lo que personal de rescate descendió a la zona para realizar labores de búsqueda y auxilio.

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Sin embargo, todo apunta a que la persona perdió la vida a consecuencia del percance.

En el lugar permanecen elementos de la Guardia Nacional y paramédicos, quienes continúan realizando labores de atención y aseguramiento de la zona.

La circulación se mantiene lenta debido a las maniobras de emergencia, ya que únicamente un carril permanece habilitado para el tránsito vehicular.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni el lugar de procedencia del tractocamión. Asimismo, se desconoce cuál era su destino final.

Editor: César A. García

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