Congreso analizará reformas para homologar “Plan B” en Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, adelantó que iniciarán en breve con el análisis y dictaminación del paquete de iniciativas enviado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, el cual busca armonizar las leyes locales con el “Plan B” a nivel federal.

En entrevista este domingo, el líder de la bancada de Morena detalló las implicaciones de estas reformas de homologación, que impactarán de forma directa en la estructura de los 217 ayuntamientos de la entidad y en las asignaciones presupuestales.

Expuso que la reforma constitucional busca poner un tope a la cantidad de integrantes en los cuerpos edilicios.

El diputado local precisó que se establecerá un tope máximo de 15 regidores y un mínimo de siete regidores para las demarcaciones, dependiendo de su densidad demográfica.

En ese sentido, apuntó que el municipio de Puebla se mantenía como el único en el estado que rebasaba este parámetro al contar con una planilla de 22 regidores, por lo que la capital será donde el ajuste resulte más evidente de cara a la renovación de 2027.

El legislador estimó que el Congreso de Puebla cuenta con un periodo de 60 días para desahogar y aprobar los dictámenes correspondientes ante el Pleno, una vez que se agoten las mesas de discusión en comisiones.

“Tenemos solamente el caso de los 217 municipios… se debe ser 60 días a partir de que se apruebe en Pleno”, indicó Gaspar Ramírez al referirse al esquema de armonización.

#Puebla 📄 El presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar, señaló que en breve iniciarán con el análisis de las iniciativas del gobernador Alejandro Armenta que homologa el denominado “Plan B” en las leyes estatales.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/TTk1wIosdm — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 31, 2026

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Reporta incremento del 20% en productividad del Congreso

Por otra parte, el presidente del Congreso local defendió el ritmo de trabajo de la LXII Legislatura, asegurando que las diferentes comisiones ordinarias están sesionando “como nunca” para abatir los rezagos y dar salida a los proyectos del Ejecutivo.

De acuerdo con sus cifras, desde el pasado 15 de mayo las sesiones ordinarias han promediado el desahogo de más de 70 puntos en el orden del día, registrando jornadas de hasta 64 asuntos turnados.

El diputado contrastó esta numeralia con periodos legislativos de años pasados, donde se promediaban entre 40 y 45 puntos por sesión, lo que representa un incremento superior al 20 por ciento en la productividad de iniciativas dictaminadas y aprobadas en el Pleno.

Editor: César A. García

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