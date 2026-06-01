Propone José Luis Figueroa reconocer la dignidad póstuma en Puebla

Con el objetivo de incorporar el concepto de dignidad póstuma como principio rector de protección a las víctimas fallecidas, el diputado José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa para reformar el artículo 3 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla.

La propuesta establece que la dignidad póstuma implica un trato respetuoso y libre de degradación hacia cadáveres, restos cadavéricos y restos humanos, además de proteger la identidad, la imagen y la memoria de las víctimas.

El diputado José Luis Figueroa indica que la propuesta pretende consolidar una visión humanista en la atención a las víctimas, al reconocer que la dignidad humana no concluye con la muerte. Asimismo, busca evitar prácticas degradantes en el manejo de restos humanos y fortalecer la confianza institucional en materia forense y de procuración de justicia.

La reforma trata de fortalecer los derechos de las familias, garantizar procesos dignos de identificación y armonizar la legislación poblana con los estándares constitucionales y de derechos humanos en materia de atención a víctimas.

La propuesta legislativa surge ante los diversos señalamientos en materia forense que enfrenta el país, marcados por desapariciones, fosas clandestinas, acumulación de cuerpos sin identificar y saturación de los servicios médicos forenses, así como por deficiencias institucionales en los procesos de identificación y resguardo.

Te recomendamos: