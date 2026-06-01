Pepe Chedraui entrega rehabilitación vial en la colonia Vicente Guerrero

Como resultado de la intervención vial ejecutada por el Tren Capitalino de Pavimentación en la colonia Vicente Guerrero, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui entregó los trabajos de rehabilitación de la calle Tehuacán – 20 de Noviembre, obra que beneficia directamente a más de mil habitantes del sur de la ciudad.

Al respecto, el edil destacó que, en la actual administración, municipal se construyen vialidades integrales con criterios de accesibilidad universal para fortalecer la movilidad, la seguridad y la conectividad en distintas zonas del municipio. Por ello, a través de la estrategia #CallesAl100, se despliega el Tren Capitalino de Pavimentación en puntos estratégicos con el objetivo de rehabilitar vialidades prioritarias.

“Mi gobierno es un aliado de la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobernador Alejandro Armenta y, principalmente, de las y los capitalinos. En unidad, trabajamos de manera coordinada para impulsar obras que fortalezcan el desarrollo de Puebla Capital”, puntualizó.

Asimismo, el alcalde precisó que para este año el gobierno municipal tiene contemplado alcanzar las 4 mil 410 calles atendidas, por lo que se han intensificado los trabajos de pavimentación, rehabilitación vial y del Tren Capitalino de Pavimentación.

“El gobernador Alejandro Armenta ya atendió 5 mil calles en la capital, nosotros vamos trabajando hombro con hombro con la autoridad estatal para que a Puebla le vaya bien”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez señaló que se cuenta con una autoridad municipal que impulsa un trabajo serio, profesional y de resultados tangibles para la población.

“El alcalde Pepe Chedraui está regresando a las colonias de la capital con políticas públicas que permiten mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. Con la mejora permanente de la infraestructura vial se responde a una deuda histórica con Puebla”, indicó.

En su momento, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que durante los trabajos se ejecutaron acciones de fresado, barrido, aplicación de riego de liga, tendido de carpeta asfáltica, compactación vibratoria y sellado neumático, así como aplicación de señalética horizontal en un área total de 10 mil 597 metros cuadrados.

“La intervención de la calle Tehuacán – 20 de Noviembre, nos permitió trabajar en una longitud de mil 178 metros, con un ancho de vialidad de 8.9 metros, beneficiando a las y los habitantes de colonias como: Vicente Guerrero, Granjas del Sur y Puebla Textil”, aseveró.

Con la puesta en marcha del Tren Capitalino de Pavimentación, el alcalde Pepe Chedraui refrenda su compromiso de generar obras viales de alto impacto social que se traduzcan en la mejora de la calidad de vida de la población.

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