No requieren antibióticos 9 de cada 10 diarreas: Salud

La Secretaría de Salud de México recordó que durante la temporada de calor las enfermedades gastrointestinales aumentan debido a que los alimentos se descomponen con mayor facilidad por las altas temperaturas, pero un porcentaje importante de las diarreas no requiere antibióticos, sino vigilancia de los síntomas y una adecuada hidratación.

La especialista del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) y presidenta del Subcomité de Resistencia a Antimicrobianos en Humanos de la Secretaría de Salud, Daniela de la Rosa Zamboni, afirmó que más del 95 por ciento de las diarreas son causadas por virus y mejoran con hidratación adecuada y reposo.

En estos casos, lo más importante es evitar la deshidratación, por lo que se recomienda consumir suero oral para prevenir complicaciones. La población puede acudir a cualquier centro de salud o institución del Sistema Nacional de Salud para acceder gratuitamente al suero oral.

Recomendó no automedicarse y acudir a valoración médica cuando las evacuaciones duren más de tres días, exista fiebre alta, malestar intenso o signos de deshidratación, especialmente en niñas y niños pequeños, personas adultas mayores o pacientes con enfermedades crónicas.

Salud advirtió que el uso incorrecto de antibióticos favorece la aparición de bacterias resistentes y provoca alrededor de 66 mil muertes al año en México.

Subrayó que la mejor forma de prevenir enfermedades es mantener buenas medidas de higiene, lavarse frecuentemente las manos, preparar correctamente los alimentos y mantener completos los esquemas de vacunación.

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