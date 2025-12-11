La Secretaría de Salud de Puebla adquirirá un segundo “quirófano móvil” para acercar los servicios de atención médica y cirugías a quienes más lo requieren; con dicha estrategia se han realizado 617 intervenciones quirúrgicas de forma gratuita.

La administración estatal emitió una licitación para adquirir 4 carpas equipadas, una para el área de urgencias, dos para el área de hospitalización y una más para enfermería.

En el documento se señala que las carpas deben estar diseñadas para montaje rápido y sin la necesidad de utilizar herramientas para el armado, así como permitir interconexiones en línea en entradas frontales y laterales para configurar el “hospital móvil” de diferentes formas.

La carpa de urgencias debe contar con consultorio, así como áreas de triage y observación, esta última con separaciones para 8 espacios, tres para hombres, tres para mujeres y dos pediátricas.

Las de hospitalización deben tener cinco separaciones, una para cada 2 pacientes; mientras que la carpa de enfermería debe contar con una división para funcionar como central de esterilización y equipos, que tendrá que estar intercomunicada con el quirófano.

Cabe mencionar que el quirófano móvil es implementado durante las Jornadas de Salud que se realizan en el interior del estado para brindar atención a población sin seguridad social y que habita en zonas alejadas.

Durante el 2025, en dicho espacio se practicaron 617 cirugías gratuitas de lipomas, hernias, vasectomías y salpingoclasia, e incluso algunas intervenciones pediátricas de riesgo menor.

