Puebla estrenará ruta aérea a Nueva York, con escala en Monterrey

A partir de este viernes 12 de diciembre entrará en operaciones la nueva ruta aérea que conectará a Puebla con Nueva York, con escala en Monterrey, servicio que será operado por la aerolínea mexicana Viva Aerobus desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en Huejotzingo.

El secretario de Desarrollo Económico estatal, Víctor Gabriel Chedraui, detalló que la ruta funcionará con un itinerario que incluye Puebla–Monterrey–Nueva York, con salidas lunes, martes, jueves, viernes y sábado.

Los horarios programados serán a las 8:05 horas entre semana y a las 16:05 horas los sábados, y los viajes se efectuarán en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 187 pasajeros.

Destacó que este servicio tendrá carácter temporal y operará del 12 de diciembre al 12 de enero, periodo en el cual se evaluará la demanda de pasajeros para definir su continuidad o ajustes, pues en caso de un resultado favorable, se analizará la posibilidad de ofrecer la ruta de manera directa.

Explicó que los pasajeros podrán documentar su equipaje directamente hasta Nueva York, y aunque el vuelo realizará una escala en Monterrey, no será necesario recoger ni registrar nuevamente el equipaje.

La apertura del vuelo forma parte de la estrategia del Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, para fortalecer la conectividad internacional de la entidad, pues previamente se inauguró una ruta directa a Guadalajara, con un vuelo matutino diario y otro vespertino.

Además, el aeropuerto poblano también recibe operaciones de United Airlines y rutas a destinos como Cancún, Monterrey, Tijuana y Houston para hacer de la terminal un punto estratégico para conexiones nacionales e internacionales.

