Ayuntamiento de Puebla emite recomendaciones para peregrinos

El Gobierno de la Ciudad hace un llamado a todas y todos los peregrinos, así como a quienes acuden a iglesias y puntos de reunión religiosa, a seguir medidas preventivas para vivir esta celebración con seguridad y tranquilidad.

Estas recomendaciones buscan proteger especialmente a quienes realizan caminatas largas, traslados continuos o permanecen en espacios con gran afluencia de personas.

Se sugiere planificar la ruta con anticipación, prever puntos de descanso, hidratación y alimentos; consumir carbohidratos días antes; llevar agua y bocadillos; usar ropa cómoda en capas, calzado adecuado, gorra o sombrero y protector solar de alto factor, así como evitar llevar mascotas durante el trayecto.

Además, se recuerda la importancia de portar en todo momento una identificación visible, sobre todo en el caso de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y vigilar los objetos personales en todo momento.

Para las y los peregrinos en bicicleta se recomienda usar casco, chaleco reflejante y luces; seguir las rutas indicadas; mantenerse hidratados; no circular en desorden; revisar la unidad antes de salir; llevar herramientas básicas; comunicarse con el grupo; avanzar a ritmo moderado y hacer paradas programadas para evitar cansancio y accidentes.

En caso de emergencia, pueden llamar al 911, para atención inmediata; al 072, para reportes municipales; y al 089, para denuncias anónimas. Además, quienes viajen por la autopista Puebla–México pueden comunicarse al 074, donde CAPUFE brinda asistencia vial, médica y servicio de grúas.

El Gobierno de la Ciudad invita a todas y todos a seguir las indicaciones del personal municipal, estatal y federal que estará apoyando durante estas actividades para garantizar una jornada segura y ordenada.

