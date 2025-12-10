Pepe Chedraui acude a inauguración del Hospital “Carmen Serdán”

Por:
stafforonoticias
-
8
Foto: Gobierno de la Ciudad de Puebla.

El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, acompañó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y al gobernador del estado, Alejandro Armenta, a la inauguración del Hospital General Regional No. 36 del IMSS “Carmen Serdán Alatriste”, donde reconoció que estas acciones marcan un antes y un después a favor de todas las personas derechohabientes.

El alcalde agradeció que desde el gobierno federal, en coordinación con el estado y el Gobierno de la Ciudad, se realicen estos proyectos a favor de la salud y el bienestar de las y los poblanos, velando por su tranquilidad, con acciones conjuntas.

Te recomendamos:

Ayuntamiento de Puebla entrega reconocimientos por igualdad de género

Notas relacionadasmás del autor