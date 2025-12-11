Reaprehenden a exalcalde de Tlachichuca tras obtener su libertad

Uno de los hermanos González Vieyra logró obtener su libertad mediante una solicitud de cambio en sus medidas cautelares; sin embargo, el exalcalde de Tlachichuca fue reaprehendido de manera inmediata tras salir del penal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la defensa legal de Giovanni N. presentó una solicitud para modificar sus medidas cautelares y, según versiones extraoficiales, habría logrado demostrar que no existía delito alguno por el cual haber sido detenido inicialmente.

No obstante, al momento de poner un pie fuera del Penal de Tepexi de Rodríguez, agentes de la FGE le presentaron una nueva orden de aprehensión y lo ingresaron nuevamente a prisión, con base en un mandato judicial.

Aunque aún no se ha precisado el delito por el cual fue reaprehendido, se sabe que la defensa argumentó que la detención original fue realizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero que hasta el 9 de diciembre no se había formalizado ninguna imputación.

Es decir, desde julio el caso no había avanzado en tribunales, por lo que se especula que sus hermanos, Uruviel y Ramiro, exalcaldes de Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires respectivamente, podrían seguir procedimientos similares en busca de su liberación. La FGE aseguró que todo el proceso se llevó a cabo con estricto apego a la legalidad vigente.

