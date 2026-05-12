Homicidios dolosos bajan 13% en Puebla capital durante 2026

Los homicidios dolosos en la capital poblana siguen a la baja en lo que va del año, pues de enero a abril de 2026, se han abierto 44 carpetas de investigación, 13 por ciento menos de lo contabilizado en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el reporte más reciente, se indica que los asesinatos cometidos con arma de fuego en la ciudad también presentaron una disminución de 7 por ciento, al contabilizar 27 investigaciones, cuando el año pasado fueron 29.

Los feminicidios se mantienen en los mismos niveles con un caso investigado este año, al igual que en 2025.

Otro delito a la baja en la capital del estado es la extorsión, en un 16 por ciento, con 36 casos de enero a abril del año en curso, mientras un año antes fueron 43.

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La violencia familiar registra un ligero decremento de 1 por ciento, con mil 120 carpetas de investigación, cuando el año pasado fueron mil 132.

La desaparición de personas registró una disminución de 22 por ciento, al contabilizar 214 carpetas de investigación.

Sin embargo, los robos aumentaron 4 por ciento este año con 5 mil 143 casos, 208 denuncias más que en enero a abril de 2025, a excepción del robo a transportista, que disminuyó 4 por ciento.

Los robos a casa habitación aumentaron 4 por ciento, el robo a vehículo tuvo un repunte de 28 por ciento, el de motocicletas 12 por ciento, el de autopartes 15 por ciento, el de transporte público 14 por ciento, robo a negocio 5 por ciento y el robo a transeúnte apenas 0.2 por ciento.

Editor: César A. García

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