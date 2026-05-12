Pepe Chedraui supervisa funcionamiento de drones para vigilancia

El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, supervisó el funcionamiento de drones para vigilar la ciudad desde la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI); el primer sobrevuelo se realizó en el mercado Morelos.

A través de redes sociales, el edil mostró la mañana de este martes cómo funciona este tipo de tecnología a favor de las y los ciudadanos, al señalar que en una pantalla uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pone la dirección del lugar que la aeronave no tripulada sobrevolará.

Posterior a ello, se observa el recorrido por las calles que hace el dron a gran velocidad, lo cual resaltó el alcalde, así como la nitidez de la cámara del dron que permite a la SSC realizar labores de vigilancia.

Te puede interesar: Apelan sentencia contra responsables del feminicidio de Cecilia Monzón

“Seguimos haciendo estos recorridos en diferentes partes de la ciudad para beneficio de las y los ciudadanos”, aseveró.

El edil aprovechó su estancia en las instalaciones de la SSC para reconocer el trabajo diario de los policías de la ciudad.

El mercado Morelos ha registrado diversos hechos violentos en los últimos años, por lo que en días anteriores Chedraui Budib anunció que había permanencia de dos patrullas y dos motocicletas de la policía municipal en la zona.

Editor: César A. García

Te recomendamos: