Armenta reconoce amenazas por acciones contra grupos delictivos

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reconoció que ha recibido amenazas por parte de grupos delictivos, luego de las acciones emprendidas para desmantelar y hacer frente a la delincuencia organizada en la entidad.

En entrevista con Paty Estrada, en Oro Noticias de 6 a 9, el mandatario poblano admitió que tanto él como miembros de su administración han recibido amenazas, aunque señaló que es parte de su tarea.

Sostuvo que las acciones de seguridad han afectado intereses de grupos que “se habían apoderado del caos y el desorden”; sin embargo, resaltó que en Puebla, “no hay omisión y no hay complicidad”.

Por ello, afirmó que continuarán los operativos conjuntos con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y con las autoridades municipales.

Añadió que se mantiene coordinación con estados vecinos como Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México, lo que ha permitido el intercambio de información entre fiscalías y la detención de más de 9 mil 500 delincuentes.

“Sí hemos sido amenazados y es de la opinión pública, pero entendemos que es parte de nuestra tarea”, declaró.

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Hay cero impunidad

Asimismo, Alejandro Armenta recalcó que en su administración existe “cero tolerancia a la impunidad” e indicó que todas las denuncias ciudadanas son investigadas, desde presuntos cobros indebidos hasta irregularidades en dependencias.

Añadió que ningún familiar o funcionario tendrá “pasaporte a la impunidad” y afirmó que cualquier persona que incurra en actos ilegales será sancionada conforme a la ley, lo cual ha solicitado a la Fiscalía y al Poder Judicial.

“Ningún familiar materno o paterno puede tener pasaporte a la impunidad; le he dicho a la Fiscalía que actúe, le he dicho al Poder Judicial que actúe; nadie puede acudir a una oficina y buscar impunidad o que le hagan un favor violentando la ley”, apuntó.

El mandatario destacó que, derivado de la auditoría a la Secretaría de Educación Pública (SEP), hay más de 40 exservidores públicos detenidos o en proceso, además de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ha suspendido e investiga a 400 trabajadores señalados de cometer alguna irregularidad.

“Si no se portan bien, la ley va a ser que se porten bien porque ese mensaje que yo doy de la familia lo deben entender mis secretarios, mis directores, los subsecretarios, y saben que si alguien comete una irregularidad, va a ser sancionado; si alguien se presta a una corrupción, va a ser sancionado”, enfatizó.

Pavimentación “a prueba” en temporada de lluvias

Por otra parte, el gobernador Alejandro Armenta admitió que el nuevo modelo de pavimentación que impulsa su administración será puesto a prueba durante la temporada de lluvias, pero afirmó que, en caso de registrarse daños, se cuenta con maquinaria para reparar las vialidades de manera inmediata.

Enfatizó que este año se proyecta pavimentar 28 mil calles, cifra que supera ampliamente las 5 mil realizadas el año pasado.

Sobre la durabilidad de las pavimentaciones, el gobernador reconoció que las lluvias intensas representan un reto para cualquier infraestructura; sin embargo, dijo que las nuevas vialidades estarán bajo constante supervisión.

“¿Qué ventaja tenemos? Si una pavimentación tuviera un daño por una crecida, por una afectación, tenemos la maquinaria para repararla al siguiente día”, concluyó.

Editor: César A. García

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