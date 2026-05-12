Feria de Puebla 2026 concluye con alta afluencia y saldo blanco

Con saldo blanco, aforo al máximo y cercanía con poblanos y visitantes concluyó la Feria de Puebla 2026, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al destacar que la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales permitió garantizar seguridad, orden y espacios de convivencia familiar en todo momento.

Reconoció que, tras recorrer personalmente en diferentes ocasiones las instalaciones y dialogar con la población, se identificaron áreas de oportunidad para fortalecer la movilidad vehicular, los accesos y la atención a personas adultas mayores en futuras ediciones.

Alejandro Armenta Mier subrayó que la actual administración mantuvo el costo de acceso general en 50 pesos y redujo el estacionamiento a la misma tarifa, en contraste con años anteriores donde los costos alcanzaban hasta 70 pesos en entradas y 100 pesos en estacionamiento. Reiteró que el objetivo es garantizar el acceso de más familias poblanas a actividades culturales, artísticas y recreativas de calidad.

Por su parte, el coordinador del Comité Organizador de la Feria de Puebla, Juan Carlos Moreno Valle, destacó que el principal logro de esta edición fue el saldo blanco alcanzado durante los días de operación, resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, Protección Civil, Movilidad, Fuerzas Armadas, Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN).

Indicó que los eventos con mayor afluencia en el Teatro del Pueblo fueron los encabezados por Calvin Harris, Morat, Ozuna, Los Tigres del Norte y Los Alameños de la Sierra. Añadió que las denuncias relacionadas con estacionamientos y acomodadores fueron atendidas de manera inmediata mediante operativos permanentes y un canal de WhatsApp habilitado para recibir reportes ciudadanos, lo que permitió investigar y sancionar irregularidades en tiempo real.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de consolidar espacios seguros, incluyentes y accesibles para las familias poblanas, mediante acciones coordinadas con el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al fortalecer estrategias de seguridad, bienestar social y convivencia comunitaria.

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