Ferias de Paz y Canje de Armas llegan a la Sierra Norte de Puebla

Como parte de la estrategia de seguridad en la que participan los tres órdenes de gobierno, para fortalecer la cultura de bienestar, se llevarán a cabo de forma simultánea las Ferias de Paz y de Canje de Armas, en municipios de la Sierra Norte de Puebla.

Estos eventos tienen el objetivo de fortalecer el tejido social, acercar servicios institucionales a la población y brindar orientación a través de diversos módulos informativos, en los que dependencias federales, estatales y municipales brindan atención directa, programas sociales, asesorías y actividades comunitarias.

La campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz” o Canje de Armas se realizará el 9 y 10 de marzo en Zacatlán, de 8 a 13 horas, en la Explanada Principal del municipio, y los días 11 y 12 de marzo en el municipio de Chignahuapan, en la Presidencia Municipal, de 8 a 13 horas.

Esta campaña tiene el objetivo de promover la prevención de la violencia mediante el canje voluntario y anónimo de armas de fuego, las cuales serán canjeadas por incentivos económicos y posteriormente destruidas.

