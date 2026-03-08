Congreso de Puebla desarrolla actividades por el Día de la Mujer

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado de Puebla, a través de la Unidad para la Igualdad de Género, llevó a cabo una serie de actividades orientadas a generar espacios de diálogo, reflexión y participación, con el objetivo de contribuir a la lucha histórica de las mujeres por sus derechos.

Durante estas acciones, la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Daniela Mier Bañuelos, destacó que la planeación de la agenda del 8M en el Poder Legislativo se realizó con el propósito de fortalecer el trabajo colectivo por la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, reconoció la participación de autoridades, especialistas y asistentes que, desde distintos ámbitos, se sumaron como aliadas y aliados para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Como parte del programa de actividades, el martes 3 de marzo se llevó a cabo la conferencia “El deporte: medio de superación y proyección para las mujeres”. Posteriormente, el miércoles 4 de marzo se realizó un cinédebate, con la finalidad de generar un espacio de sensibilización y análisis en torno a las problemáticas de género y la violencia contra las mujeres.

El viernes 6 de marzo se desarrollaron las minicharlas “¿Qué puedo hacer en el 8M?”, en las que diversas ponentes compartieron reflexiones y propuestas para fortalecer la participación y el compromiso social en favor de los derechos de las mujeres. Asimismo, se llevó a cabo la mini mercadita emprendedora, con el propósito de impulsar la autonomía económica de las mujeres.

A través de estas actividades, la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado refrenda que la lucha por la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres no se limita a una sola fecha, sino que debe mantenerse todos los días mediante acciones que fortalezcan las redes de apoyo, la empatía y la colaboración entre todas y todos.

