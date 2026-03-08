Cuautlancingo realiza Carrera de la Mujer 2026 por el 8M

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, dio el banderazo de salida a la “Carrera de la Mujer Cuautlancingo 2026”, en la que participaron mujeres, familias y ciudadanía en general para promover la convivencia, la actividad física y el reconocimiento a la lucha por la igualdad.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el alcalde destacó que esta carrera representa también un momento para reflexionar sobre el esfuerzo y la determinación de las mujeres que todos los días trabajan por construir una sociedad más justa.

“Que cada paso que demos hoy sea en conciencia de todas las mujeres que luchan por hacer de este mundo un lugar mejor”, expresó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, Yadira Lira Navarro, resaltó la importancia de la unidad entre mujeres para avanzar en la defensa de sus derechos y en la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades.

Resultados de la carrera:

Categoría 3 kilómetros

1.er lugar: Fernanda Fernández Torres

2.º lugar: María Yolanda Medrano Daniel

3.er lugar: Vanesa De Díaz Pérez

Categoría 5 kilómetros

1.er lugar: Adriana Grisel Pérez López

2.º lugar: Reyna Sosa Michimani

3.er lugar: Patricia Pérez Tépox

