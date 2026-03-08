Hallan sin vida a mujer que se ahogó en la laguna de Aljojuca

Una mujer originaria de la comunidad de San Miguel Tecuitlapa perdió la vida tras ahogarse en la laguna de Aljojuca. Su cuerpo fue localizado durante las primeras horas del sábado.

De acuerdo con reportes de sus familiares, el incidente ocurrió en una zona cercana a las cocinas del lugar, cuando la mujer ingresó al agua y posteriormente no regresó a la orilla, lo que generó la preocupación de las personas que la acompañaban.

Ante la situación, familiares y testigos iniciaron su búsqueda y dieron aviso a las autoridades, quienes se movilizaron al sitio.

Las personas que se encontraban con la víctima intentaron auxiliarla al notar que no salía del agua; sin embargo, por causas que no han sido precisadas, no lograron localizarla de inmediato.

Minutos después, el cuerpo de la mujer salió a flote a aproximadamente diez metros de la orilla, lo que permitió que fuera recuperado. Tras el hallazgo, familiares que se encontraban en el lugar lograron reconocerla.

