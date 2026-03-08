Muere hombre al caer de juego mecánico en la feria de Huauchinango

Una falla mecánica en uno de los juegos instalados en los terrenos de la feria de Huauchinango dejó como saldo un hombre sin vida, después de que Rosalino “N” saliera proyectado de la atracción.

El incidente se registró alrededor de las 11:30 horas, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por testigos que reportaron la caída de un hombre desde un juego mecánico, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para resguardar la zona.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron, cerca de un tractocamión que transporta el juego mecánico denominado VORTEC, el cuerpo de la víctima, el cual presentaba diversas lesiones. Tras la valoración, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El juego mecánico se encontraba con el paro de emergencia, un protocolo que los operadores aplican ante situaciones de riesgo. Con apoyo de varias personas, se logró descender el cuerpo de Rosalino “N”, de aproximadamente 39 años de edad, quien tenía domicilio conocido en la colonia Ahuacatitla, en el municipio de Huauchinango.

El lugar fue acordonado por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Por su parte, el Ayuntamiento de Huauchinango emitió un comunicado en el que el edil, Rogelio López Angulo, expresó sus condolencias a la familia de la víctima. Asimismo, señaló que la empresa concesionaria de los juegos mecánicos cuenta con las pólizas de seguro y coberturas exigidas por la ley para este tipo de actividades.

Añadió que las autoridades colaborarán con las instancias correspondientes de Protección Civil y la Fiscalía para la realización de los peritajes, a fin de que el suceso sea esclarecido con transparencia y prontitud.

