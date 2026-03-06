Docentes se manifiestan en la SEP de Puebla por falta de plazas

Un grupo de docentes se manifestaron afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla para exigir la asignación de plazas definitivas, al señalar que sus demandas no han sido atendidas por las autoridades educativas.

Alrededor de 30 maestros participaron en la protesta y afirmaron que las movilizaciones buscan visibilizar la falta de oportunidades laborales, pues aseguran que únicamente seis plazas han sido asignadas de un total de tres mil aspirantes para nivel primaria.

Los inconformes señalaron que esta situación ha generado molestia entre los docentes que han participado en los procesos de evaluación y preparación con la expectativa de obtener una plaza frente a grupo.

Te puede interesar: Dos conductores lesionados tras choque de tráileres en la Puebla-Orizaba

Durante la manifestación también acudieron padres de familia de la primaria Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en San Pedro Cholula, quienes denunciaron que el plantel enfrenta la falta de al menos tres maestros frente a grupo.

Los tutores indicaron que, ante la ausencia de docentes, han tenido que contratar profesores particulares con recursos propios para evitar que los alumnos se queden sin clases.

Hasta el momento se desconoce a qué hora concluirá la protesta, aunque personal de la dependencia ya acudió al lugar para intentar establecer un diálogo con los manifestantes.

#Puebla 📢 La sede de la SEP es nuevamente escenario de una manifestación de docentes que piden la liberación de plaza, señalando que las reuniones anteriores han sido infructuosas.



📹 @EsImagen pic.twitter.com/g1YM68774s — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 6, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: