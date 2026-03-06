Permisos provisionales de otros estados no tienen validez en Puebla: SMT

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) informó que el uso de permisos provisionales de circulación expedidos por municipios y entidades federativas no tienen validez dentro del territorio poblano.

La dependencia estatal señaló que esta medida forma parte de la estrategia integral de seguridad vial impulsada por el gobierno de Puebla, con el objetivo de fortalecer el control vehicular y el orden en las vialidades.

De acuerdo con la autoridad, la normativa estatal y federal establece que los permisos provisionales solo tienen validez en la entidad o municipio donde fueron expedidos, por lo que no pueden usarse en la entidad poblana.

Te puede interesar: Ricardo Monreal respalda proyecto del Cablebús en Puebla

Ante esta situación, la SMT exhortó a la ciudadanía a no utilizar este tipo de documentos en Puebla, ya que el incumplimiento de la ley puede derivar en sanciones administrativas e incluso en el retiro de la unidad.

Asimismo, la dependencia informó que continuarán los operativos de supervisión en carreteras y vialidades de jurisdicción estatal, en puntos estratégicos, para detectar vehículos que circulen con permisos irregulares.

El gobierno estatal reiteró que estas acciones buscan fortalecer la seguridad vial, mantener actualizado el padrón vehicular y garantizar la legalidad en la circulación, en beneficio de todas las familias poblanas.

🚫 Permisos provisionales de otros estados no tienen validez en Puebla.



Se informa que los permisos provisionales solo tienen efectos en la entidad o municipio donde fueron expedidos, por lo que su uso en Puebla se considera irregular.



Exhortamos a la ciudadanía a no utilizar… pic.twitter.com/8qAIKywidF — Secretaría de Movilidad y Transporte (@MTGobPue) March 6, 2026

Te recomendamos: