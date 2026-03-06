IBERO Puebla y VWFS México impulsan a mujeres emprendedoras

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la IBERO Puebla y Volkswagen Financial Services México (VWFS México) reafirmaron su alianza con la exhibición del Pabellón de Emprendimiento Femenino, una iniciativa que visibiliza y fortalece el trabajo de mujeres emprendedoras poblanas como agentes clave del desarrollo económico local.

El Pabellón de Emprendimiento Femenino forma parte del Programa de Acompañamiento a Microemprendimientos 2026, un proyecto de largo plazo que ambas instituciones impulsan desde hace varios años con el objetivo de profesionalizar negocios locales y generar oportunidades reales de crecimiento. La exhibición se realizó en las instalaciones de Volkswagen Financial Services México y contó con la participación de 15 proyectos encabezados por mujeres, quienes presentaron sus productos y modelos de negocio.

En palabras de Andrea Pérez Flores, coordinadora del Nodo de Innovación Empresarial de la IBERO Puebla, “elPabellón de Emprendimiento representa mucho más que un espacio de venta. Es un espacio de reconocimiento, de visibilidad y de encuentro humano. Aquí se hace tangible algo muy importante: cuando la empresa, la academia y la comunidad se articulan, el impacto social deja de ser un concepto y se convierte en historias reales, en proyectos vivos y en oportunidades para muchas mujeres”.

En ediciones previas del programa, el 81% de los emprendimientos participantes estuvieron liderados por mujeres, lo que confirma el papel protagónico que tienen en la generación de valor social y económico en la región.

El Programa de Acompañamiento a Microemprendimiento, desarrollado a raíz de esta alianza entre la Universidad Jesuita y Volkswagen Financial Services México, tiene como meta principal brindar herramientas estratégicas para optimizar operaciones, fortalecer marcas, mejorar la gestión financiera y aprovechar canales digitales, incrementando la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. A través de capacitación especializada, asesoría interdisciplinaria y acompañamiento técnico, el programa busca romper barreras estructurales que limitan el crecimiento de los negocios liderados por mujeres.

“Esta acción busca reconocer, impulsar y amplificar el liderazgo femenino en el ecosistema emprendedor, especialmente en un contexto donde las mujeres no solo emprenden, sino que sostienen economías familiares y comunidades completas. Para Volkswagen Financial Services México es fundamental impulsar estas actividades que reconocen la creatividad y talento de las mujeres poblanas”, señaló Marisol Hernández, vocero de Responsabilidad Social de Volkswagen Financial Services.

Los resultados hablan por sí solos. En las ediciones anteriores, el 66.7% de los emprendimientos incrementó sus ventas, el 70.8% captó nuevos clientes y el 58.3% logró expandirse a nuevos mercados, generando además un impacto indirecto en beneficio de 141 personas. La mayoría de las participantes son mujeres de entre 30 y 49 años, y el 87% se dedica de tiempo completo a su emprendimiento, siendo esta su principal fuente de ingresos.

Durante el programa, que se desarrolla a lo largo de cuatro meses, las emprendedoras acceden sin costo a sesiones presenciales de alto nivel en temas como análisis de mercado, gestión de procesos, normatividad y finanzas, estrategias de marketing, cumplimiento de calidad y experiencia del cliente.

Esta formación permite no solo mejorar la operación diaria, sino también avanzar hacia la formalidad y abrir la puerta a nuevos canales de comercialización e incluso a convertirse en proveedoras corporativas.

El Pabellón de Emprendimiento Femenino es una muestra tangible de que cuando se invierte en las mujeres, el impacto se multiplica. En este Día Internacional de la Mujer, la IBERO Puebla y Volkswagen Financial Services México refrendan su compromiso con el empoderamiento femenino, apostando por el talento, la resiliencia y la capacidad transformadora de las mujeres emprendedoras.

