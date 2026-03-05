Académico IBERO Puebla señala retos para el Mundial 2026

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, el Mtro. Hugo León Zenteno, profesor del Departamento de Humanidades y de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la IBERO Puebla, reflexionó sobre la viabilidad del torneo en territorio mexicano y las condiciones necesarias para su desarrollo.

El académico destacó que la organización de una justa deportiva de esta magnitud implica años de planeación y una logística compleja. En ese sentido, subrayó que la capacidad organizativa de México no está en duda, pues el país ha sido sede de dos Copas del Mundo —en 1970 y 1986—, además de otros eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de 1968.

No obstante, señaló que en los últimos años la situación de seguridad en el país ha generado inquietudes que deben atenderse con seriedad. Consideró que las sedes mexicanas —Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara— cuentan con infraestructura suficiente para albergar los encuentros, aunque será indispensable reforzar las estrategias de seguridad, no solo dentro de los estadios, sino también en sus alrededores y en los espacios públicos donde se concentrarán miles de aficionados.

Explicó que, si bien la logística de acceso a los estadios reduce riesgos durante los partidos, los mayores desafíos podrían presentarse en calles, plazas y zonas de convivencia donde tradicionalmente se reúnen las y los aficionados antes y después de los encuentros.

El Mtro. León Zenteno recordó que, en esta edición, México fungirá como subsede, ya que la mayoría de los partidos y las fases decisivas se disputarán en Estados Unidos. En este contexto, apuntó que los factores políticos internacionales también pueden incidir en el desarrollo del torneo, pues el deporte funciona como un escenario de “poder suave” (soft power), donde los países proyectan su imagen y posicionamiento geopolítico ante el mundo.

Finalmente, destacó que el ambiente en México dependerá en gran medida de la participación de la selección nacional. Si el equipo avanza en la competencia, sus siguientes partidos se jugarán en Estados Unidos, donde la comunidad mexicana tendrá un papel relevante en el apoyo desde las gradas.

Te recomendamos: