México y FIFA coordinan seguridad para el Mundial 2026

Las autoridades de México y la FIFA definieron este miércoles los ejes de seguridad para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que iniciará el próximo 11 de junio, con el objetivo de garantizar la protección de la población y a los visitantes.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la reunión se realizó por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum; se revisaron protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo.

Al encuentro asistieron funcionarios del gabinete federal como Rosa Icela Rodríguez (Gobernación), el general Ricardo Trevilla (Defensa), el almirante Raymundo Pedro Morales (Marina) y Juan Ramón de la Fuente (Relaciones Exteriores).

Además, estuvo presente Gabriela Cuevas, encargada de coordinar el torneo. Por parte de las autoridades locales participaron Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX, y Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad de Nuevo León.

México albergará 13 partidos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, incluyendo la inauguración, y comparte la organización con Estados Unidos y Canadá. Se espera la llegada de más de cinco millones de visitantes.

La ciudad de Guadalajara registró recientes hechos de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, motivo por el cual las autoridades reforzarán la vigilancia en la sede mundialista.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos hoy una reunión con representantes de la @FIFAWorldCup , autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, de Jalisco, y de Nuevo León para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la #CopaMundialFIFA

