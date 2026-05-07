Participan 47 proyectos en Programa de Coinversión Social: Laura Artemisa

“La publicación de una convocatoria y el manejo transparente del proceso generó que este año 47 proyectos fueran registrados para participar en el Programa de Coinversión Social 2026, lo cual es una muestra del buen trabajo que realizan las asociaciones civiles y de la confianza que tienen en el gobierno estatal para dar mejores resultados en beneficio de los sectores que más lo necesitan”, señaló la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

Al concluir el periodo de inscripción de proyectos -tal y como lo establece la Convocatoria publicada el pasado 20 de abril en el Periódico Oficial-, las propuestas registradas pasan a la siguiente etapa, donde el Comité Dictaminador elegirá a las mejores 25 para entregarles un apoyo de 100 mil pesos, mismo que se destinará para las causas por las que trabajan.

En ese sentido, Laura Artemisa García garantizó que similar a la primera etapa, el Comité Dictaminador seleccionará los proyectos que más impacten a la sociedad civil y a los grupos vulnerables.

“A través de este programa de Coinversión Social 2026, la sociedad y la administración estatal que preside el gobernador Alejandro Armenta, trabajamos de la mano para atender los problemas de los grupos vulnerables”, precisó.

La secretaria de Bienestar celebró que este año se registraran más proyectos, debido a que se publicó una convocatoria y todo el proceso se realiza de manera transparente por lo que confió que el siguiente año participen más organizaciones civiles.

Es importante mencionar que las asociaciones civiles que inscribieron un proyecto trabajan tanto en Puebla capital, como en el interior del estado en municipios como Coyotepec, Nativitas Cuautempan, Atlixco, Chietla, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, Amozoc, Jalpan, Coronango, Tehuacán, Tzicatlacoyan, Coyomeapan, Clachicomula, San Martín Texmelucan, Zacatlán y Chignahuapan.

Por lo que respecta al enfoque de beneficiarios, destaca el apoyo a mujeres vulnerables; hombres y mujeres en condiciones de pobreza; personas con discapacidad; comunidad LGTBQ+, madres solteras, personas de la tercera edad, población indígena, migrantes en retorno; todo orientado a la vocación productiva y fomento del autoempleo de sus participantes.

Con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, se fortalece el compromiso de trabajar de la mano con el pueblo para alcanzar la justicia social para las familias poblanas.

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