Puebla capital realiza mantenimiento integral a fuente Luis Donaldo Colosio

Con el objetivo de conservar y dignificar los espacios públicos, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, realizó el mantenimiento integral de la fuente Luis Donaldo Colosio Murrieta, una acción que fortalece la imagen urbana y promueve entornos más seguros y agradables para las familias poblanas.

Los trabajos realizados incluyeron mantenimiento correctivo al sistema eléctrico e hidráulico, así como la sustitución de una bomba centrífuga, garantizando el adecuado funcionamiento de la fuente. Además, la Secretaría de Servicios Públicos realizó labores de pintura y la instalación de luminarias RGB, que permitirán resaltar este espacio con mejor iluminación.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral enfocada en el cuidado, recuperación y mantenimiento de los espacios públicos, entendiendo que estos lugares son fundamentales para la convivencia, la recreación y bienestar de la ciudadanía.

“Entre todas y todos lo hacemos posible, junto con el presidente municipal, para la recuperación de estos espacios, son más de 30 plazuelas en el Centro Histórico y todas y cada una de ellas han sido recuperadas, gracias a esta estrategia del presidente municipal, Fuentes que Brillan”, señaló.

Por su parte, Aimée Guerra, titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural resaltó la importancia de recuperar estos espacios emblemáticos, gracias a los esfuerzos de la Brigada Urbana para mantenimiento del Centro Histórico.

“Es muy importante la recuperación de espacios públicos, junto a la Secretaría de Servicios Públicos y por instrucción de nuestro alcalde Pepe Chedraui para reactivar estos espacios”, explicó.

El mantenimiento de la fuente Luis Donaldo Colosio Murrieta no solo representa una mejora en infraestructura, sino también una apuesta por la recuperación de espacios que fortalecen el tejido social. Contar con áreas públicas en buen estado incentiva su uso, fomenta la apropiación ciudadana y contribuye a generar entornos más seguros y ordenados.

Con este tipo de acciones, el alcalde Pepe Chedraui reafirma su compromiso de trabajar de manera constante en la conservación del entorno urbano, reconociendo que su cuidado es clave para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos, así como para seguir construyendo una ciudad más limpia, iluminada y digna para todas y todos.

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